Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 26

В Ростове-на-Дону число пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале возросло до 26 человек. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что он находится в 20-й городской больнице, куда была доставлена основная группа получивших травмы детей — 13 человек. Там же находятся и двое взрослых.

«Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», — добавил он.

Как рассказала «Известиям» местная жительница, трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра. По ее словам, еще утром погода была хорошей и ухудшилась неожиданно.

Сообщение об обрушении конструкции на улице Пойменной поступило в МЧС в 16:25. Зрители соревнований на гребном канале прятались от дождя под навесом. Трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась.

До этого сообщалось, что число пострадавших составляет 21 человек.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Комментируя происшествие, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун на гребном канале несчастным случаем.