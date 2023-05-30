Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД внесли законопроект о полном запрете на операции по смене пола
Общество
СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
Наука и техника
Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направился на Землю
Политика
В МИД РФ вызвали посла Финляндии в России
Мир
Девять человек пострадали при наезде машины на людей в Германии
Мир
Лавров заявил о планах отправки российских удобрений в Нигерию на безвозмездной основе
Мир
Более 1 тыс. сотрудников парижского Диснейленда вышли на протестный марш
Наука и техника
Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов
Мир
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции
Общество
МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского
Армия
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Мир
Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения в Косово и Метохии
Сюжет:

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 26

0
Фото: ТАСС/Елена Гриценко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростове-на-Дону число пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале возросло до 26 человек. Об этом 30 мая сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всего на данный момент известно о 26 пострадавших, 15 из которых — дети. Одна женщина погибла. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что он находится в 20-й городской больнице, куда была доставлена основная группа получивших травмы детей — 13 человек. Там же находятся и двое взрослых.

«Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы», — добавил он.

Мосты не спрятать: почему конструкции в России рушатся всё чаще
Как одна из важнейших отраслей транспортного строительства оказалась в кризисе

Как рассказала «Известиям» местная жительница, трибуна обрушилась из-за внезапно начавшегося сильного ветра. По ее словам, еще утром погода была хорошей и ухудшилась неожиданно.

Сообщение об обрушении конструкции на улице Пойменной поступило в МЧС в 16:25. Зрители соревнований на гребном канале прятались от дождя под навесом. Трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась.

До этого сообщалось, что число пострадавших составляет 21 человек.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Комментируя происшествие, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун на гребном канале несчастным случаем.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023