Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 21

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону увеличилось до 21. Об этом сообщили в региональном главке МЧС 30 мая.

«По состоянию на 19:10 мск, в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек», — сказано в заявлении ведомства.

15 детей и пятеро взрослых госпитализированы. Одна женщина погибла.

Ранее ситуацию прокомментировал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. Он назвал случившееся несчастным случаем.

Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной поступило в МЧС РФ в 16:25 ранее в этот день. Группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.

Женщина скончалась в машине скорой помощи.