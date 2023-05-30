СК возбудил дело после обрушения трибун в Ростове-на-Дону

Уголовное дело возбуждено после обрушения трибун в Ростове-на-Дону, где погибла женщина и пострадало 20 человек, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) по Ростовской области 30 мая.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

На данный момент следователи работают на месте происшествия, также выполняются необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее в этот день в МЧС поступило сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной. Известно, что группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 20. Пятеро взрослых и 15 детей были госпитализированы. Погибшим по-прежнему числится один человек.

Как отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, погода была нормальной и ничего не предвещало беды. Однако, когда начался матч, внезапно налетел шквал ветра и детям пришлось спрятаться под трибуну.

Министр назвал случившееся несчастным случаем.