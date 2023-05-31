При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка

В результате крушения трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них четыре в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести», — сообщили в ведомстве.

Всего, по оперативным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали 37. В Минздраве сообщили, что госпитализированы восемь взрослых, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести. Еще четырем взрослым помощь оказана амбулаторно.

Сообщение об обрушении конструкции на улице Пойменной в Ростове-на-Дону поступило в МЧС в 16:25 30 мая. Зрители соревнований на Гребном канале прятались от дождя под навесом. Трибуна не выдержала сильного ветра и перевернулась.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

30 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил 20-ю городскую больницу, куда была доставлена основная группа пострадавших детей. Он заверил, что «всем пострадавшим оказывается необходимая помощь».

Комментируя ЧП, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян назвал обрушение трибун несчастным случаем.