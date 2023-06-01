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Блинкен предупредил о сложностях евроинтеграции для Белграда и Приштины из-за Косово

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Напряженность на севере Косово препятствует усилиям по евроатлантической интеграции Косово и Сербии. Об этом 1 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Осло.

«Мы поддерживаем процесс евроатлантической интеграции для Косово и Сербии, но текущая эскалация препятствует, а не способствует усилиям по движению в этом направлении», — передает слова Блинкена во время пресс-конференции в Осло «Интерфакс».

Госсекретарь США призвал власти Сербии и Косово немедленно сделать шаги для деэскалации ситуации, а также продолжить усилия по реализации соглашений по нормализации отношений.

По мнению Блинкена, то, что сейчас происходит в Косово, вредит и Белграду, и Приштине. При этом госсекретарь отметил, что и союзники США по НАТО обеспокоены ростом напряженности в Косово. Они также осудили недавние столкновения этнических сербов с силами КФОР.

«Это движение в неправильном направлении для обеих сторон», — подчеркнул он.

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В этот день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил о том, что силы НАТО в составе 700 военнослужащих уже выдвинулись в Косово. При этом он подчеркнул, что это не означает, что альянс отказывается от мирного урегулирования.

Ранее в четверг посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил в интервью «Известиям», что деятельность контингента НАТО (KFOR) на территории Косово стала дополнительным фактором эскалации между Белградом и Приштиной.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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