«Известия» показали пункт временного размещения в Белгороде

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова 1 июня показала пункт временного размещения (ПВР) для жителей приграничных с Украиной районов Белгородской области.

Как следует из кадров, сотни людей размещаются в ПВР, организованном в спортивном комплексе «Белгород Арена». В здании дежурят медики.

«Здесь, на первом этаже, тех, кто приехал, быстро регистрируют и здесь же оказывают первую медицинскую помощь», — отметила Солдатова.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, к ситуации власти готовились заранее, только в областном центре организованы шесть ПВР. Они способны вместить более 3 тыс. человек, при необходимости пункты будут расширяться.

Только один спорткомплекс может принять 1250 человек, по состоянию на полдень четверга зарегистрировано около 500 граждан.

«Организована помощь медиков и психологов, социальной защиты, предоставляются питание и вода», — сказал он.

Работа по размещению людей, которые решили покинуть свои дома после обстрела украинскими боевиками, ведется спокойно и планово, подчеркнул Демидов.

В ночь на 1 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, массированный обстрел Шебекино продолжается. По последним данным, при ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек, погибших нет.

Также Гладков и областной оперштаб опровергли информацию, распространенную в нескольких Telegram-каналах, о прорыве украинских боевиков в регион.

Накануне, 31 мая, Шебекино также попал под обстрел, пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.