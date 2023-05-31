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Байден заявил о продвижении процесса по повышению госдолга

Байден: утверждение в конгрессе законопроекта о потолке госдолга идет по плану
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден заявил, что процесс утверждения в конгрессе законопроекта о повышении потолка американского госдолга с целью предотвращения дефолта в стране идет как планировалось. Об этом американский лидер заявил в среду, 31 мая, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мы разберемся с потолком госдолга. Я думаю, всё идет по плану, с Божьей помощью», — прокомментировал глава государства ситуацию с инициативой в законодательном органе.

Накануне американский лидер и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти достигли окончательного двухпартийного соглашения по потолку государственного долга в стране. Через некоторое время Маккарти опубликовал законопроект о повышении потолка госдолга США. Соглашение республиканцев конгресса и Белого дома предусматривает повышение потолка государственного долга Соединенных Штатов до 1 января 2025 года.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

Ранее, 26 мая, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

В тот день газета The Washington Post сообщила, что группа республиканцев потребовала от Маккарти добиться больших уступок от Байдена на встречах по обсуждению данного вопроса. Они считают, что спикеру палаты представителей американского конгресса следовало настаивать на гораздо большем сокращении госрасходов.

Кроме того, минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Минфин страны 15 мая предупредил, что к 1 июня 2023 года страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

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