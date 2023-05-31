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Власти Германии назвали легитимными удары Киева по территории России

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт заявил о легитимности киевской атаки дронов на Москву
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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
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Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что, согласно международному праву, Киев может проводить военные действия на территории России, сравнимые с атаками дронов на Москву. Об этом в среду, 31 мая, он сказал на брифинге кабинета министров.

«У нас нет собственных выводов про атаки дронов. В сущности международное право предполагает, что Украина может защищать себя против нападений. Международное право считает такие действия легитимными», — указал Хебештрайт, отвечая на вопрос журналистов о том, как правительство оценивает атаки Киева.

В этой связи Хебештрайт сослался на канцлера Германии Олафа Шольца, который неоднократно подчеркивал, что поставляемое Киеву немецкое оружие существует лишь для того, чтобы защищать украинскую территорию.

Днем ранее такую же позицию высказал глава британского МИДа Джеймс Клеверли. Он выразил уверенность в том, что у Киева есть право «проецировать силу» за пределы своих границ. При этом министр отметил, что не будет «спекулировать о характере атаки».

Между тем, как заявил в тот же день в беседе с «Известиями» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, Запад не должен игнорировать атаку беспилотников в Москве и Подмосковье. Вместо этого нужно оказывать влияние на Украину, чтобы предотвратить подобные акты, которые, по его словам, являются еще одним уровнем эскалации. Гуннар напомнил, что главной целью остается поиск мирных путей урегулирования конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала позицию западных стран по атакам беспилотников на Москву «подлейшей». Она отметила, что Запад комментирует только то, что хочет комментировать. МИД также предупредил, что российская сторона вправе жестко ответить на украинскую атаку.

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Украинские беспилотники атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

В Кремле расценили это как ответные действия киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

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