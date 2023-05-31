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Песков указал на поддержку Россией Сербии по ситуации в Косово

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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Россия следит за ситуацией в Косово, заявил 31 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов. И, конечно, [мы] очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, обеспокоены в этой связи», — подчеркнул он.

Песков отметил, что российская сторона, «безусловно», поддерживает Сербию, а законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться.

На высшем уровне контакты президента РФ Владимира Путина и его сербского коллеги Александра Вучича, по словам Пескова, не планируются. «Но по дипломатическим каналам у нас и так идет постоянное общение», — заверил представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на то, что приветствуются любая активность и любые меры по выводу ситуации из острой фазы и обеспечения прав всех сторон, при этом Москва безоговорочно не станет доверять заявлениям европейских представителей о выполнении соглашений.

«Конечно, так безоговорочно доверять подобным заявлениям мы бы не стали. <...>. Это мы просто можем говорить на собственном примере», — заявил Песков.

Песков предостерег, что к заявлениям надо относиться очень внимательно, поскольку в прошлом был не один случай, «когда обязательства не выполнялись» со стороны европейцев.

«Давайте вспомним документ, подписанный с [экс-президентом Украины Виктором] Януковичем, с министрами иностранных дел европейских государств в 2014 году», — напомнил Песков.

Так он отреагировал на слова спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака, который убежден, что заключенные соглашения между Белградом и Приштиной будут выполнены.

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29 мая представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, а также применялся слезоточивый газ. Свыше 50 человек получили травмы. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он сказал, что обострение ситуации в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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