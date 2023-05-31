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Гладков: детей из приграничных территорий Белгородской области вывезут в Воронеж

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Власти Белгородской области приступили к вывозу детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж. Об этом 31 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал он в Telegram.

Гладков также сообщил, что ночью был нанесен массированный удар по Шебекино. В результате пострадали четыре человека, двое были доставлены в больницу Белгорода.

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Накануне, 30 мая, националистами Украины был обстрелян пункт временного размещения в Шебекинском округе, где находились жители села Середа. В результате атаки погиб охранник учреждения, еще два человека пострадали.

Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Графовка Белгородской области погиб мужчина. Он добавил, что в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, ВСУ обстреливали населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

28 мая власти Белгородской области решили из-за украинских обстрелов с 29 мая завершить учебный год во всех семи приграничных муниципалитетах региона. В этом списке также Белгород, Яковлевский и Новооскольский городские округа.

Ранее, 27 мая, Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека. В тот же день при въезде в Шебекино губернатор региона сам попал под обстрел со стороны ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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