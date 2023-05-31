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В Совбезе РФ отреагировали на слова главы МИД Великобритании об атаке БПЛА на Москву

Медведев: любой британский политик может быть законной целью для России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Лондон де-факто ведет необъявленную войну против России, оказывая военную поддержку Киеву, в таком случае любой из британских политиков может рассматриваться Москвой как законная военная цель. Об этом заявил в среду, 31 мая, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли об атаке беспилотников на Москву.

Днем ранее глава британского МИДа выразил уверенность в том, что у Киева есть право «проецировать силу» за пределы своих границ. При этом министр отметил, что не будет «спекулировать о характере атаки».

«По его словам, законные военные объекты за пределами Украины являются частью ее самообороны. Бестолковые чиновники Британии должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение боевых действий, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, содействующее войне) может рассматриваться как законная военная цель», — написал Медведев в Twitter.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию западных стран по атакам беспилотников на Москву подлейшей. Она отметила, что Запад комментирует только то, что хочет комментировать, сославшись на слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, который заявил, что в Евросоюзе приняли к сведению сообщения о полетах беспилотников над Москвой, но «ничего не знают об этой атаке».

Также МИД РФ предупредил, что российская сторона вправе жестко ответить на украинскую атаку.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания доложил, что целью атак беспилотников были объекты гражданской инфраструктуры.

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В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

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