МВД РФ объявило в розыск главкома ВСУ Валерия Залужного

МВД РФ объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, следует из базы ведомства во вторник, 30 мая.

«Залужный Валерий Федорович. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе.

В МВД не уточнили, по какой статье разыскивается главком ВСУ.

Залужный уже долгое время не появляется на публике. В последний раз это произошло 20 мая в эфире на открытии Международной конференции в честь Дня науки. На записи видно, что главком ВСУ выступает с размытым фоном, он одет в военно-полевую форму. При этом ему не задали ни одного вопроса. Также Залужный не участвовал в диалоге с другими участниками мероприятия.

Позднее, 24 мая, СМИ публиковали различные версии длительного отсутствия Залужного в публичном пространстве. По одной из них, главком получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС России по командному пункту ВСУ под Херсоном в начале мая. В результате ему была сделана трепанация черепа.

На следующий день сотрудник пресс-службы украинского минобороны Анатолий Штефан опубликовал видео с Залужным после слухов о его тяжелом ранении. На кадрах главком, сидя в кресле, приветствует и благодарит всех украинцев. Следов ранения или плохого самочувствия у него не наблюдается. Бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, в свою очередь, написал, что видео с Залужным является фейком.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 24 мая заявил, что Россия получает информацию о состоянии Залужного. Однако гарантий ее достоверности нет.