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Житель Подмосковья рассказал о моменте атаки украинского БПЛА

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Житель поселка Барвиха Одинцовского городского округа во вторник, 30 мая, рассказал «Известиям» об атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«В районе 5:00-5:30 слышал хлопки, очень громкие, аж окна задрожали», — сказал Николай.

По его словам, прозвучало более десяти взрывов. Звуки стихли около 7:00-7:30. Житель также отметил, что шум от атак был слышен каждые 10-15 минут в течение двух часов.

Очевидец добавил, что отреагировал на взрывы как на будильник — ему не было страшно.

Работает ПВО: Москву и Подмосковье атаковали беспилотники
Повреждено несколько домов, пострадавших нет

Утром 30 мая в Московской области инциденты с БПЛА произошли в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Генеральная прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА. Звуки взрывов, которые слышали утром жители некоторых районов области, являются следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО), указал он.

Кроме того, инциденты с участием БПЛА произошли в Москве. На данный момент известно о трех домах, подвергшихся атаке БПЛА . Один из них располагается на улице Атласова в Новой Москве, другой — на Профсоюзной улице, еще один — на Ленинском проспекте.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что в нескольких зданиях города произошли незначительные разрушения в результате атак дронов.

В Минобороны РФ заявили, что в атаке на Москву было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены.

В Следственном комитете РФ (СК РФ) сообщили, что расследуют факты падения беспилотников на здания в результате утренней атаки дронов в столице. Лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

До этого, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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