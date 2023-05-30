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ГП взяла на контроль расследование «инцидентов» в домах Москвы и Подмосковья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Генеральная прокуратура (ГП) взяла на контроль ход расследования инцидентов в жилых домах Москвы и Подмосковья, поручение дал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом 30 мая говорится на сайте надзорного органа.

Как отметили в ГП, утром 30 мая в жилых домах в российской столице на ул. Атласова в Новой Москве, а также на ул. Профсоюзной и на Ленинском проспекте произошли инциденты. «В результате на домах имеются повреждения», — продолжили в надзорном органе.

В Московской области инциденты произошли в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

Что известно об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье. Главное

«По поручению Игоря Краснова на месте работу правоохранительных органов и специальных служб в Москве координируют прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов Николай Красиков, прокуроры Юго-Западного административного округа Максим Кисилев и Западного административного округа Андрей Данилов», — отмечается в сообщении.

В Подмосковье на месте происшествия работали одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин и прокурор Красногорска Сергей Молочков.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По словам губернатора Московской области Алексея Воробьева, в районах области работали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Корреспондент «Известий» Елена Хмура побывала на месте инцидента в Новой Москве и рассказала о ситуации. По ее словам, территория вокруг многоэтажки оцеплена, на месте находятся пожарный расчет, скорая помощь, машины полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Предположительно, БПЛА врезался в стену дома.

На опубликованных кадрах видно несколько фрагментов, похоже металлических, которые лежат на газоне рядом с домом. Также видны осколки стекол.

Атаку дронов на столицу подтвердил мэр Сергей Собянин. По его информации, незначительные разрушения произошли в нескольких зданиях.

В Минобороны отметили, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, они поражены.

Накануне, 29 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары ВС РФ. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать.

Одновременно с ним мэр Киева Виталий Кличко потребовал «кошмарить Москву». Он заявил, что не понимает, почему «жители Москвы отдыхают в столице России».

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