Следователи СК расследуют факты падения беспилотников в Москве

Следователи Следственного комитета России расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на здания в результате утренней атаки дронов в Москве. Об этом во вторник, 30 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по городу Москве также работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе добавили, что в результате падения беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения.

На данный момент известно о трех домах, подвергшихся атаке. Один из них располагается на улице Атласова в Новой Москве. Предположительно, БПЛА врезался в стену дома. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили нарушение остекления на 25-м этаже.

Позднее появилась информация, что в жилой дом на Профсоюзной улице врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии также стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали в целях безопасности. Сразу после окончания работ они смогут вернуться в свои квартиры.

Звуки взрывов утром слышали и жители Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев у себя в Telegram-канале также подтвердил атаку беспилотников и уточнил, что звуки взрывов — это работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно последним данным, серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников нет.