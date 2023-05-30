Эрдоган до конца недели принесет присягу в парламенте Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, победивший во втором туре выборов главы государства, примет поздравления от иностранных лидеров в пятницу, 2 июня, в своей резиденции. В предстоящие выходные ожидается его присяга в парламенте. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила газета Hürriyet.

«В пятницу Эрдоган примет поздравления, проведя церемонию ужина в Бештепе с участием глав иностранных государств. Ожидается, что он принесет присягу в парламенте в субботу или воскресенье», — пишет издание.

Отмечается, что у Эрдогана после переизбрания начинается напряженный график работы.

«В этом контексте он сегодня примет участие в Генеральной Ассамблее TOBB в Анкаре. Ожидается, что Эрдоган сделает важные сообщения о деятельности в период нового срока, особенно об экономике. Завтра (в среду) президент примет участие в годовщине создания Счетной палаты, а также проведет двусторонние встречи и проработает кандидатов, которые займут должности в кабинете», — отмечается в материале.

В этот же день газета Milliyet в свою очередь сообщила, что инаугурация Эрдогана, вероятно, состоится 2 или 6 июня.

Накануне, 29 мая, глава высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Путин поздравил Эрдогана с успехом и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.