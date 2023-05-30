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Эрдоган до конца недели принесет присягу в парламенте Турции

Hürriyet: в выходные ожидается присяга Эрдогана в парламенте
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Фото: Global Look Press/Mustafa Kaya
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, победивший во втором туре выборов главы государства, примет поздравления от иностранных лидеров в пятницу, 2 июня, в своей резиденции. В предстоящие выходные ожидается его присяга в парламенте. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила газета Hürriyet.

«В пятницу Эрдоган примет поздравления, проведя церемонию ужина в Бештепе с участием глав иностранных государств. Ожидается, что он принесет присягу в парламенте в субботу или воскресенье», — пишет издание.

Отмечается, что у Эрдогана после переизбрания начинается напряженный график работы.

«В этом контексте он сегодня примет участие в Генеральной Ассамблее TOBB в Анкаре. Ожидается, что Эрдоган сделает важные сообщения о деятельности в период нового срока, особенно об экономике. Завтра (в среду) президент примет участие в годовщине создания Счетной палаты, а также проведет двусторонние встречи и проработает кандидатов, которые займут должности в кабинете», — отмечается в материале.

В этот же день газета Milliyet в свою очередь сообщила, что инаугурация Эрдогана, вероятно, состоится 2 или 6 июня.

День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок
Как победа во втором туре выборов изменит политический курс действующего лидера

Накануне, 29 мая, глава высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Путин поздравил Эрдогана с успехом и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

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