Названы возможные даты инаугурации Эрдогана
Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, вероятно, состоится 2 или 6 июня. Об этом сообщила газета Milliyet 30 мая.
Отмечается, что тогда же будет объявлен состав нового кабинета министров. По данным издания, высшая избирательная комиссия объявит окончательные итоги президентских и парламентских выборов 30 мая. Депутаты 28-го созыва принесут присягу 2 июня, и начнется пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя великого национального собрания Турции (парламент).
29 мая глава высшего избирательного совета Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.
Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Путин поздравил Эрдогана с успехом и пожелал, чтобы результаты выборов были благотворными для турецкого народа.
С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден.
После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.