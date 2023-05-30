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До 30 судов получит в 2023 году ВМФ России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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До конца года Военно-морской флот (ВМФ) России получит до 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Об этом сообщили на заседании Военного совета ВМФ во вторник, 30 мая.

«С начала года ВМФ получил шесть кораблей и судов различных классов. В плановом порядке ожидается еще порядка 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения до конца 2023 года», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Отмечается, что важной задачей командования в этом году стала внеплановая проверка Тихоокеанского флота в апреле. На заседании также подчеркнули, что в феврале в рамках международного военного сотрудничества состоялись совместные учения с военно-морскими силами ЮАР и Народной освободительной армии Китая, а в марте — с кораблями ВМС Ирана.

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24 мая Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Позже были опубликованы кадры отражения попытки атаки ВСУ на корабль «Иван Хурс» в районе пролива Босфор. Корабль продолжил выполнение поставленных задач.

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