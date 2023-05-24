Минобороны показало видео отражения украинской атаки на корабль «Иван Хурс»

Министерство обороны России показало видео отражения попытки атаки украинских беспилотных быстроходных катеров на корабль «Иван Хурс» Военно-морского флота России в районе пролива Босфор.

На кадрах видно, как со стороны российского корабля идет огонь, в результате чего взрывается один из катеров в воде.

В этот день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили атаку трех беспилотных быстроходных катеров Вооруженных сил Украины на корабль «Иван Хурс» Черноморского флота. В этот момент судно обеспечивало безопасность функционирования газовых трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Корабль «Иван Хурс» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач.

Ранее, 10 октября 2022 года, президент России Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Он отметил, что своими действиями Киев поставил себя наравне с международными террористическими формированиями.

После этого сербский лидер Александр Вучич заявил об усилении охраны своего участка «Турецкого потока». Глава государства запросил дополнительную информацию у Москвы и попросил, чтобы объект дополнительно защитили по всему маршруту.

13 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о задержании нескольких человек при попытке организовать диверсию на газопроводе «Турецкий поток». По его словам, злоумышленники планировали взорвать сухопутный участок трубопровода на территории России.