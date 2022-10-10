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Сербия усилит охрану своего участка «Турецкого потока»

Вучич: Сербия усилит охрану своего участка «Турецкого потока» после предупреждения президента России Владимира Путина
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Сербия усилит охрану своего участка «Турецкого потока» после предупреждения президента России Владимира Путина о вероятности совершения диверсий на газопроводе. Об этом заявил глава республики Александар Вучич в понедельник, 10 октября.

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«Президент Путин сегодня сказал, что кто-то пытался уничтожить «Турецкий поток» и прервать поставки газа. Если бы это случилось, не знаю, что бы мы делали. Это значит, что у нас не было бы электричества, это бы значило, что у нас нет газа, ничего нет, несмотря на наши самые большие в истории запасы. Я разговаривал с Агентством безопасности, я буду говорить с полицией, чтобы поднялись вертолеты и защитили (газопровод. — Ред.) от потенциальных диверсий. Боюсь, что это происходило в Черном море, а не у нас, но то, что мы можем, мы сделаем», — сказал Вучич журналистам.

Как отметил президент Сербии, он запросит дополнительную информацию у российской стороны о попытке диверсии на «Турецком потоке», а также попросит, чтобы газопровод дополнительно защитили по всей длине.

Ранее в понедельник Владимир Путин заявил, что Украина пыталась провести десятки терактов, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». По его словам, всё это доказано объективными данными, включая показания задержанных исполнителей.

До этого, 6 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что по дипломатическим каналам Россия получала информацию, что в настоящее время Москву не будут привлекать к расследованию аварий на газопроводах. По словам представителя Кремля, такая позиция вызывает сожаление, а расследование не может быть объективным.

В тот же день замглавы российского МИДа Сергей Вершинин сообщил, что Москва настаивает на проведении международного расследования причин взрывов на «Северных потоках».

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

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