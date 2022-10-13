Песков сообщил о задержании пытавшихся взорвать «Турецкий поток» диверсантов

При попытке устроить теракт на «Турецком потоке» были взяты диверсанты, несколько человек арестованы, сообщил 13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал, <…> они посягали уже и на «Турецкий поток». Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы», — сообщил Песков журналистам.

По его словам, задержанные хотели взорвать на суше участок «Турецкого потока» на территории России.

Ранее, 10 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Он отметил, что своими действиями Киев поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил об усилении охраны своего участка «Турецкого потока». Глава государства запросил дополнительную информацию у российской стороны и попросил, чтобы объект дополнительно защитили по всему маршруту.

До этого, 26 сентября, была обнаружена утечка газа на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Следователи ФСБ России по материалам Генеральной прокуратуры России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах СП и СП-2. В начале октября давление на газопроводах стабилизировалось, утечка газа прекратилась, так как всё топливо вышло.

Путин назвал происшествия на газопроводах системы «Северный поток» актами международного терроризма. По его словам, за происшествиями стоят те, кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку. Президент отметил, что «очевидно, это тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, уничтожить политическую субъектность Европы».

Позже, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал, что в 2015 году под «Северным потоком» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».

Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них. В дальнейшем взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В НАТО заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.

«Турецкий поток» — газопровод из России в Турцию через Черное море. «Газпром» поставляет газ по «Турецкому потоку» в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы.