В ГД указали на желание ряда политиков в ЕС сделать карьеру на конфронтации с РФ

В Европе есть политики, которые хотят сделать свою карьеру на конфронтации с Россией. Об этом 29 мая заявил депутат Госдумы Геннадий Скляр.

Таким образом он прокомментировал слова президента Сербии Александра Вучича, который не исключил еще большего обострения ситуации в Косово и Метохонии. Причиной возможной эскалации Вучич назвал стремление премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти стать такой же фигурой, как украинский президент Владимир Зеленский.

«Я думаю, что в Европе, к сожалению, достаточно политических лидеров, которые хотят сделать свою карьеру на конфронтации с Россией и использовать тот печальный опыт, который мы наблюдаем с Украиной. Вучич прав, что стремление получить дополнительные ресурсы через объявление войны своим соседям — это стало нормой для Европейского союза. Я надеюсь, что все-таки Евросоюз приходит к осознаю того, что через войну вопросы и агрессию дальнейшего развития европейских стран не решишь», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

27 мая министр обороны Сербии Милош Вучевич сказал, что подразделения армии страны развертываются у административной границы с Косово.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в напряженной ситуации между Сербией и Косово США и Евросоюз только усугубляют конфронтацию, а не способствуют перемирию.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере Косово. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.