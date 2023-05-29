Самолет Nordwind выкатился за пределы полосы при вылете из Новокузнецка

Самолет авиакомпании Nordwind рейса Новокузнецк-Петербург выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и не смог совершить вылет из Новокузнецка. Об этом сообщили в понедельник, 29 мая, в пресс-службе аэропорта.

Воздушное судно повредило стойку шасси. Самолет отбуксировали для оценки технического состояния.

Пострадавших нет. Всего на борту находились 157 пассажиров, из них 17 — дети. Их разместили в здании аэропорта.

Как указано в онлайн-табло аэропорта, вылет перенесен с 8:50 на 20:00.

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