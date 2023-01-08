Транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с самолетом в аэропорту Перми
Проверка начата после инцидента, когда самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в сугробе при попытке взлета в аэропорту Перми. Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 8 января, пермский транспортный прокурор Денис Плотников.
«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и защите прав пассажиров», — сообщили в транспортной прокуратуре», — указал он.
Инцидент произошел ранее в этот день. Самолет, летевший в Москву, застрял в сугробе при попытке взлета. Как сообщали очевидцы, самолет занесло во время набора скорости, и его унесло влево от взлетно-посадочной полосы. После ЧП пассажиров отправили греться в здание аэропорта. Никто не пострадал.