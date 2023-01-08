В Перми самолет застрял в сугробе при попытке взлета
В Перми 8 января самолет авиакомпании «Победа» застрял в сугробе при попытке взлета. В распоряжении «Известий» появилось видео инцидента.
По словам очевидцев, самолет занесло во время набора скорости, и его унесло влево от взлетно-посадочной полосы. Пассажиров отправили греться в здание аэропорта.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее, 22 декабря, пассажиры рейса Москва–Пхукет четыре часа ожидали вылета из Внуково, не покидая салон самолета. Задержка произошла из-за погодных условий, но при этом людей не обеспечили ни питанием, ни размещением.
10 декабря обильные осадки затруднили работу столичного аэропорта Домодедово. В Сети появились кадры с взлетно-посадочной полосы, которая покрыта снегом.