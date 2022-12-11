Появились кадры из заснеженного Домодедово

Обильные осадки затруднили работу столичного аэропорта Домодедово. В Сети 10 декабря появились кадры с взлетно-посадочной полосы, которая покрыта снегом.

Из-за непрекращающегося снегопада значительно сократилась видимость, а также было замедлено наземное передвижение самолетов.

В пресс-службе аэропорта отметили, что сотрудники уже приступили к расчистке летного поля с использованием специальных химических реагентов, а воздушные судна проходят противообледенительную обработку.

Ранее в этот день стало известно о задержке шести вылетов из Домодедово. Вместе с тем представители отметили, что комплекс работает в штатном режиме.

Кроме того, департамент транспорта Москвы предупредил жителей российской столицы о сильном тумане в городе, который должен сохраниться до конца 10 декабря.

По информации синоптиков, видимость в городе ухудшится до 500–700 м. В связи с этим водителей призвали быть аккуратными на дорогах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.