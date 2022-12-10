Более 30 рейсов отменены или задержаны в Москве из-за снегопада

По меньшей мере 34 рейса задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада. Об этом 10 декабря говорят данные сервиса «Яндекс Расписания».

По состоянию на 22:31 мск больше всего изменений в полетах самолетов из аэропорта Внуково. Так, в воздушной гавани задержано 13 рейсов, еще семь отменено.

В Домодедово задерживаются шесть вылетов, в Шереметьево — еще восемь.

Об изменениях в полетах из аэропорта Жуковский не сообщалось.

При этом в пресс-службе аэропорта Домодедово «Известиям» сообщили, что аэропорт работает в штатных условиях.

«Для обеспечения безопасности полетов службы аэропорта чистят и обрабатывают химическими реагентами взлетно-посадочные полосы от снега и льда, воздушные суда проходят антиобледенительную обработку», — говорится в сообщении.

Кроме того, во Внуково уточнили, что отмены рейсов по метеусловиям нет, однако есть задержки и переносы, «которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью».

«Все службы Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», — сообщили «Известиям».

Ранее в этот день департамент транспорта Москвы предупредил жителей российской столицы о сильном тумане в городе, который должен сохраниться до конца 10 декабря.

По информации синоптиков, видимость в городе ухудшится до 500–700 м. В связи с этим водителей призвали быть аккуратными на дорогах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.