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Пассажиры провели четыре часа на борту самолета в ожидании вылета из Москвы

Пассажиры рейса Москва–Пхукет ожидают в самолете вылета из Внуково не менее четырех часов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пассажиры рейса Москва–Пхукет уже четыре часа ожидают вылета из Внуково, не покидая салон самолета. В распоряжении «Известий» появились кадры происходящего на борту.

«Вылет задерживается из-за погодных условий, но при этом нас не обеспечивают ни питанием, ни размещением. <...> Нам здесь очень тяжело дышать, становится невыносимо жарко», — рассказала пассажирка Екатерина.

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Женщина путешествует с маленьким ребенком, и, по ее словам, в самолете находится достаточно семей с детьми разного возраста. Также Екатерина отметила, что до сих пор экипаж корабля не поднимал вопрос о высадке пассажиров.

Между тем незадолго до появления видео в пресс-службе Внуково на вопрос о распорядке работы после прошедшего ледяного дождя ответили, что серьезных изменений в штатном режиме не было.

21 декабря стало известно, что в трех аэропортах Москвы (Внуково, Домодедово и Шереметьево) из-за непогоды были задержаны 32 авиарейса, а еще 19 — отменены.

Ранее, 18 декабря, сообщалось об отмене или задержке более чем 100 вылетов из столичных аэропортов. Причиной стали обильные осадки.

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