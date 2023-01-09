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Следователи назвали основные версии инцидента в пермском аэропорту

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Фото: t.me/CMSUTSKR
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Транспортные следователи рассматривают несколько возможных причин застревания самолета в сугробе на территории аэропорта в Перми. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщили в пресс-службе межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

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«Среди версий: ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел ранее в этот день. Самолет авиакомпании «Победа», летевший в Москву, застрял в сугробе при попытке взлета. Как сообщали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости и унесло влево от взлетно-посадочной полосы. После ЧП пассажиров отправили греться в здание аэропорта. Никто не пострадал.

Транспортная прокуратура сразу же начала проверку по факту случившегося.

Через некоторое время после авиационного инцидента пермский аэропорт возобновил штатную работу. Лайнер, выкатившийся за пределы взлетной полосы, отбуксировали на стоянку.

Кроме того, в воскресенье была опубликована запись переговоров пилотов.

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