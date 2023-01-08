В Сети появились переговоры пилотов выкатившегося за ВПП самолета в Перми

Запись переговоров пилотов самолета авиакомпании «Победа», сделанная сразу после того, как воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и застряло в сугробе в аэропорту Перми во время вылета, опубликовал 8 января Telegram-канал «Авиаинцидент».

После происшествия диспетчер поинтересовался у пилотов, будут ли они объявлять бедствие.

«Нет, не будем. Немного выкатились, нужно трап подать», — ответил один из них.

«Понял вас, ждите. Подтвердите, всё нормально на борту?» — переспросил диспетчер.

«Да, борт порядок. Повреждений нет. Мы выкатились практически сразу после вывода двигателей. Влево нас повело, сейчас сбоку стоим», — сообщил пилот.

Инцидент произошел ранее в этот день. Самолет, летевший в Москву, застрял в сугробе при попытке взлета. Как сообщали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости и унесло влево от взлетно-посадочной полосы. После ЧП пассажиров отправили греться в здание аэропорта. Никто не пострадал.

Транспортная прокуратура сразу же начала проверку после инцидента.

Позже в этот день стало известно, что пермский аэропорт возобновил штатную работу после авиационного инцидента. Лайнер, выкатившийся за пределы взлетной полосы в Перми, отбуксировали на стоянку.