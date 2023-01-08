Аэропорт в Перми возобновил работу после инцидента с выкатившимся за ВПП самолетом

Пермский аэропорт возобновил работу после того, как она была временно приостановлена в связи с авиационным инцидентом с самолетом авиакомпании «Победа», который выкатился влево на часть летного поля. Об этом 8 января сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Пермь работает штатно. Пассажиры рейса DP6512, следовавшего по маршруту Пермь – Москва, высажены и доставлены на аэровокзал, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Авиакомпания «Победа» решает вопрос о перевозке пассажиров к месту назначения. Сам лайнер, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), отбуксирован на стоянку.

«После технического осмотра воздушного судна будет принято решение о необходимости предоставления резервного борта или выполнении рейса на этом же самолете», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы лоукостера.

Лайнер, выкатившийся за пределы взлетной полосы в Перми, отбуксировали на стоянку.

Инцидент произошел в этот же день. Самолет, летевший в Москву, застрял в сугробе при попытке взлета. Как сообщали очевидцы, лайнер занесло во время набора скорости и унесло влево от взлетно-посадочной полосы. После ЧП пассажиров отправили греться в здание аэропорта. Никто не пострадал.

Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента.