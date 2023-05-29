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Еще один комплект ЗРК С-400 из России прибыл в Белоруссию

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Фото: Министерство Обороны Республики Беларусь/Александра Политаева
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Дополнительный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 прибыл в Белоруссию. Об этом сообщили 28 мая в пресс-службе минобороны республики.

Новая техника поступит на боевое дежурство уже в ближайшее время, говорится в заявлении.

«На полигонах России белорусские зенитчики прошли полный курс подготовки к боевому применению системы», — отметили в министерстве.

Минобороны Белоруссии подчеркнуло, что военнослужащие готовы обеспечивать безопасность не только своей страны, но и всего Союзного государства.

Согласно заявлению военного ведомства, во время прибытия ЗРК командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны (ПВО) ВС РБ Андрей Лукьянович назвал С-400 «серьезным аргументом» для обеспечения безопасности страны и ее граждан. По его словам, С-400 является самым современным зенитным комплексом и способен поражать все виды воздушных целей на дальности до 400 км.

На территории Белоруссии наращивается боевой потенциал региональной группировки войск (сил) в рамках военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией, напомнили в министерстве.

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

Ранее, 26 мая, глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что концепция общей безопасности с Россией сейчас обсуждается на уровне Советов Безопасности (СБ) двух стран.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику направлено нестратегическое ядерное оружие из РФ. Вместе с тем президент не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет. Речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер-М».

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил уникальность союза России и Белоруссии. По его словам, фактически в рамках одной интеграции, ЕАЭС, существует более продвинутая интеграция.

Также 25 мая Песков сказал, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которые она будет выполнять перед лицом очевидной угрозы. Он назвал Польшу враждебным государством.

Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Минску оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», также была переоборудована часть самолетов Су-25, а белорусские военные прошли подготовку в российских учебных центрах.

2 мая Александр Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

До этого, 28 апреля, президент республики Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия на фоне расширения НАТО и других угроз должна так себя обезопасить, чтобы в ее сторону неповадно было даже смотреть.

Официальное намерение Москвы направить Минску тактическое ядерное оружие (ТЯО) озвучил глава российского государства Владимир Путин 25 марта.

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