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Песков прокомментировал слова Токаева о ядерном оружии РФ в Белоруссии

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Фото: РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 мая, прокомментировал слова главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева об «одном на двоих» ядерном оружии у РФ и Белоруссии.

24 мая Токаев в ходе заседания Евразийского экономического форума заявил, что между Россией и Белоруссией настолько высокий уровень интеграции, что даже «ядерное оружие одно на двоих».

«Он (Токаев. — Ред.) сказал, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания. Это действительно так, потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. Союзное государство России и Белоруссии — на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС. Конечно, это уникальная ситуация в мире», — сказал Песков, комментируя слова лидера Казахстана.

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Ранее в этот же день главы Минобороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы по размещению нестратегического ядерного оружия России на белорусской территории. При этом Шойгу добавил, что контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной. Хренин, в свою очередь, отметил, что подписание документов «является действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран», а также добавил, что Минск нацелен в будущем на укрепление и развитие военного и военно-технического сотрудничества с Москвой.

В конце апреля президент республики Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия на фоне расширения НАТО и других угроз должна так себя обезопасить, чтобы в ее сторону неповадно было даже смотреть.

В том же месяце Лукашенко встречался с Шойгу в Минске. В рамках беседы Лукашенко указал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия. Он констатировал, что Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.

О том, что РФ и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как тогда заявил президент России Владимир Путин, Россия не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в этой связи Россия будет делать то же самое.

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