В МИД Белоруссии заявили об обсуждении концепции безопасности с РФ

Концепция общей безопасности России и Белоруссии сейчас обсуждается на уровне Советов безопасности (СБ) двух стран, заявил 26 мая «РИА Новости» глава МИД республики Сергей Алейник.

«Она [концепция] обсуждается на уровне Совбезов сейчас. [Сроков] пока нет», — отметил собеседник агентства.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики. Белорусский президент не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет.

В тот же день Лукашенко заявил, что Минск готов к возможному мятежу в стране, который намерена поддержать Варшава.

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил накануне, что аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются. Уровень русофобии с белорусофобией среди поляков, добавил он, растет.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которые она будет выполнять перед лицом очевидной угрозы. Он назвал Польшу враждебным государством.

Еще 2 мая Александр Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.