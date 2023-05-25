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Слуцкий заявил о вмешательстве Польши в дела суверенных государств

Слуцкий: аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 24 мая заявил, что аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются. Таким образом он прокомментировал заявления о подготовке Польшей боевых действий в Белоруссии.

«В Польше смешали русофобию с белорусофобией и, не стесняясь, заявляют о готовности пойти на военную агрессию для свержения законной власти в Минске. Аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, если польский генерал на знает о взаимных союзнических обязательствах России с Белоруссией, то он «либо провокатор, либо явно плохой стратег».

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Ранее в этот день бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о планах Запада устроить переворот в Белоруссии. Он предупредил, что Польша должна быть готова поддержать войска, которые будут проводить операцию против президента республики Александра Лукашенко.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которые она будет выполнять перед лицом очевидной угрозы. Он назвал Польшу враждебным государством. По его словам, «польское руководство сейчас буквально заходится в истериках и русофобии».

Также политолог Кирилл Аверьянов заявил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

2 мая Александр Лукашенко подчеркивал, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной. Глава республики указал, что вблизи границ страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

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