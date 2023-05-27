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Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом»

Кириенко принял участие в открытии Академии творческих индустрий «Меганом»

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Фото: Арт-кластер «Таврида»
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил открытие Академии творческих индустрий «Меганом». Об этом 27 мая сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Выступая на мероприятии, Кириенко отметил, что «Меганом» представляет собой осуществившуюся мечту тысяч участников арт-кластера «Таврида».

«Несколько лет назад всё начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, всё делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы», — указал он.

Кириенко напомнил, что академия «Меганом» была создана по решению президента России Владимира Путина. Он назвал учреждение «пространством совместной деятельности, которое показывает, что Россия — это страна возможностей».

«С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок», — добавил он.

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«Меганом» находится в бухте Капсель в Крыму. Общая площадь академии — 27 га. На территории расположены пять корпусов со 180 номерами для участников образовательных программ.

Ранее, 18 мая, Кириенко выступил в ходе награждения победителей просветительских конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов». На церемонии собрались 100 взрослых и 50 юных финалистов конкурсов из 59 регионов.

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