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Кириенко поздравил победителей конкурса «Лига лекторов»

Кириенко поздравил победителей конкурса «Лига лекторов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил в ходе награждения победителей просветительских конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов».

«Вас объединяет неравнодушие, вас объединяет глубинное стремление познавать и делиться своими знаниями — и не только знаниями, но и убеждениями», — отметил представитель администрации президента.

По его словам, деятельность лекторов общества «Знание» — это вклад в борьбу и обеспечение будущего. Борьба за правду в наших реалиях — это тоже линия фронта, подчеркнул Кириенко.

«И вы сегодня на этой линии фронта. За это вам огромное спасибо», — отметил политик.

Он также добавил, что только знания способны помочь отделить фейк от правды в условиях информационной войны, которая в настоящее время ведется против России.

Вместе с тем победителей поздравил и глава Минобрнауки России Валерий Фальков. В своей торжественной речи он заявил, что такое количество увлеченных своей работой преподавателей — это залог качества высшего образования.

На церемонии собрались 100 взрослых и 50 юных финалистов конкурсов из 59 регионов.

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«Лига лекторов» — это флагманский проект российского общества «Знание», масштабный конкурс просветителей из различных областей знания.

Ранее сообщалось, что этот сезон был рекордным по количеству заявок на участие в «Лиге лекторов»: 9174 человека из 1096 городов и поселков страны захотели испытать свои силы в состязании за право назваться лучшими лекторами России.

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