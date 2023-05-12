Российское общество «Знание» наградит лучших лекторов страны

18 мая 2023 года в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоится церемония награждения победителей всероссийских конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная Лига лекторов». Впервые в истории проекта на одной площадке соберутся 100 взрослых и 50 юных финалистов из 59 регионов России, чтобы узнать имена лучших лекторов страны. 50 победителей «Лиги лекторов» и 20 лидеров «Школьной Лиги лекторов» определятся в ходе финальных публичных чтений лекций в ведущих вузах, которые пройдут 16 и 17 мая 2023 года. Повлиять на итоги решающей битвы сможет любой желающий, проголосовав за понравившееся выступление.

Среди финалистов «Лиги лекторов» — участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Майкопа, Беслана, Нижнего Тагила, Вологды, Красноярска, Донецка, Йошкар-Олы, Луганска, Орла и других городов. Все они уже преодолели несколько отборочных этапов, включая самый масштабный в истории конкурса «Лига лекторов» этап публичных чтений лекций в регионах страны. Этот сезон был рекордным по количеству заявок на участие в «Лиге лекторов» — 9174 человека из 1096 городов и поселков 88 регионов страны захотели испытать свои силы в состязании за право назваться лучшими лекторами России.

На первую в истории российского общества «Знание» «Школьную Лигу лекторов» подали заявки 5003 школьника и учащихся колледжей из 369 городов и поселков 85 регионов страны. Представлять свои регионы в финале будут ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Благовещенска, Севастополя, Смоленска, Красноярска, Пскова, Уфы, Казани, Кемерово, Читы, Саратова, Тамбова, Ноябрьска, Красногорска, Сургута, Северодвинска, Донецка и многих других городов, сел и деревень.

В двухдневном финале конкурса каждому из 100 взрослых и 50 юных финалистов предстоит выступить с лекциями перед аудиторией в одном из столичных вузов. Участников «Лиги лекторов» можно будет увидеть в ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, МАИ, РУДН. Юные лекторы выступят перед будущими педагогами сразу на двух площадках МПГУ. На открытиях финалов участников поприветствуют представители вузов и победители предыдущих сезонов «Лиги лекторов».

Судьбу лекторов-финалистов решит зрительское голосование — оценить контент, манеру держаться, актуальность темы и взаимодействие со слушателями смогут как зрители в вузовских аудиториях, так и в режиме онлайн. Стать членом народного жюри может любой желающий, присоединившись к прямой трансляции на сайте проекта «Лига лекторов» и проекта «Школьная Лига лекторов». Также можно попасть на очные лекции в Москве, для этого нужно зарегистрироваться на сайте российского общества «Знание» по ссылке.

По итогам зрительского голосования будут определены 50 взрослых и 20 юных победителей проекта — обладателей почетного звания лектора «Знания». Имена лучших лекторов третьего сезона «Лиги лекторов» и первого сезона «Школьной Лиги лекторов» назовут 18 мая на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня» (Зубовский бул., 4), где пройдет торжественная церемония награждения победителей.

Символизировать победу будет 2,5-килограммовый куб из редкой горной породы — шунгита, который вручат каждому победителю. Он олицетворяет собой весомый вклад в дело российского просвещения и редкий талант просветителей. Победители «Лиги лекторов» и «Школьной Лиги лекторов» войдут в число лекторов российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях. Также лекторы, признанные лучшими по итогам финалов обоих конкурсов, получат сертификаты на туристические поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а победителям «Лиги лекторов» вручат и денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.