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Экоактивисты сорвали финал чемпионата Англии по регби

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Фото: Reuters/Action Images/Andrew Boyers
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Активисты экологического движения Just Stop Oil (JSO) сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. Об этом 27 мая сообщила газета Daily Mail.

Игра с участием клубов «Сарацины» и «Сейл Шаркс» прошла на стадионе «Туикенем» в окрестностях Лондона. Два активиста выбежали на поле в середине первого тайма и распылили оранжевый порошок, который ранее уже применяли на других акциях.

Двух мужчин вывели с поля сотрудники безопасности, после чего игра продолжилась. Активисты требовали прекратить выдачу новых лицензий на добычу полезных ископаемых в Великобритании.

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Ранее, 21 апреля, двух экоактивистов из организации Just Stop Oil приговорили к тюремному заключению из-за блокировки движения на мосту королевы Елизаветы II. Инцидент произошел рано утром 17 октября. Тогда защитники экологии забрались на две 84-метровые мачты на северной стороне моста, вынудив полицию остановить движение.

Активисты движения Just Stop Oil больше известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Так, 10 апреля студента и учительницу из JSO задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в картинной галерее и Музее Герберта в британском городе Ковентри. Силовики изъяли у активистов два больших мешка с сухой краской.

24 октября участники движения совершили в знак протеста на «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в Музее мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт.

Незадолго до этого две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».

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