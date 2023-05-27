Экоактивисты сорвали финал чемпионата Англии по регби
Активисты экологического движения Just Stop Oil (JSO) сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. Об этом 27 мая сообщила газета Daily Mail.
Игра с участием клубов «Сарацины» и «Сейл Шаркс» прошла на стадионе «Туикенем» в окрестностях Лондона. Два активиста выбежали на поле в середине первого тайма и распылили оранжевый порошок, который ранее уже применяли на других акциях.
Двух мужчин вывели с поля сотрудники безопасности, после чего игра продолжилась. Активисты требовали прекратить выдачу новых лицензий на добычу полезных ископаемых в Великобритании.
Ранее, 21 апреля, двух экоактивистов из организации Just Stop Oil приговорили к тюремному заключению из-за блокировки движения на мосту королевы Елизаветы II. Инцидент произошел рано утром 17 октября. Тогда защитники экологии забрались на две 84-метровые мачты на северной стороне моста, вынудив полицию остановить движение.
Активисты движения Just Stop Oil больше известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Так, 10 апреля студента и учительницу из JSO задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в картинной галерее и Музее Герберта в британском городе Ковентри. Силовики изъяли у активистов два больших мешка с сухой краской.
24 октября участники движения совершили в знак протеста на «покушение» на восковую фигуру короля Великобритании Карла III в Музее мадам Тюссо, кинув в нее шоколадный торт.
Незадолго до этого две активистки вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».