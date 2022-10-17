Мост королевы Елизаветы II в Дартфорде перекрыли из-за акции экоактивистов

Двое сторонников движения Just Stop Oil поднялись на вершину моста королевы Елизаветы II в Дартфорде, заставив полицию перекрыть мост. Об этом экоактивисты сообщили на своем сайте 17 октября.

Примерно в 5 часов утра два человека забрались на две 84-метровые мачты на северной стороне моста, вынудив полицию остановить движение. Ожидается, что мост будет закрыт как минимум сутки.

Таким образом они потребовали от правительства приостановить действие всех новых лицензий и разрешений на добычу нефти и газа.

Накануне в Лондоне активисты движения Just Stop Oil облили оранжевой краской фасад автосалона Aston Martin, а также вышли на центральную улицу Парк-лейн, заблокировав движение автомобилей.

14 октября активисты Just Stop Oil облили супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Они выкрикивали лозунги, предлагая сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.

Кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров заявил, что данный инцидент является актом вандализма и угрозой бесценному мировому наследию.