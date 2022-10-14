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Искусствовед призвал сурово наказать обливших супом картину Ван Гога активисток

Искусствовед Уваров: облившие супом картину Ван Гога активистки должны понести суровое наказание
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Фото: REUTERS/Just Stop Oil
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Инцидент с экоактивистками, облившими супом картину Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона, является актом вандализма и угрозой бесценному мировому наследию. Такое мнение 14 октября выразил кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

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«К счастью, шедевр Ван Гога закрыт стеклом, иначе бы без дорогостоящей реставрации с неизвестными перспективами не обойтись. Здесь стоит вспомнить, что Ван Гог писал свои картины с нарушениями технологии, поэтому многие из них разрушаются и без «перформансов». Но экоактивисты таких вещей, конечно, не знают. Им проще лозунги выкрикивать. Раз так — пусть будут готовы идти в тюрьму и оплачивать все работы по реставрации и установке дополнительной защиты», — подчеркнул специалист.

По его мнению, за любую намеренную угрозу произведениям искусства должно быть «самое суровое и неотвратимое наказание», без какого-либо снисхождения.

«Иначе мы и дальше будем получать подобные «акции». Это ведь того же поля ягоды, что и покушение на картину Репина в Москве и «глазки» на картине Лепорской в Екатеринбурге. Надо называть вещи своими именами: это не «экоактивизм» и уж точно не «перформанс», а вандализм и угроза бесценному мировому наследию», — указал Уваров.

Об инциденте в Национальной галерее Лондона стало известно 14 октября. Две девушки в футболках движения Just Stop Oil вылили на картину Винсента ван Гога содержимое двух банок с томатным супом, после чего приклеили свои руки к стене. В ходе выступления экоактивистки предлагали сравнить стоимость произведений искусства с едой и топливом, которые, по их словам, недоступны многим на планете.

Это не первая нашумевшая акция движения Just Stop Oil. Его участники добиваются отказа от использования углеводородного топлива и разработки новых месторождений нефти и газа. С этой целью в июле они приклеили себя к раме пейзажа, написанного британским художником Уильямом Тернером.

«Подсолнухи» является одной из самых знаменитых картин Ван Гога. Она была написана в 1888 году. Представленное в Лондоне произведение является четвертым вариантом первой части серии из Арля. Стоимость картины составляет в $81,5 млн.

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