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В Британии задержали экоактивистов за нападение на динозавра в музее

Daily Mail: экоактивистов в Великобритании задержали за попытку нападения на динозавра в музее
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Фото: Just Stop Oil
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Двух экоактивистов движения Just Stop Oil задержали за попытку вандализма на выставке «Динозавр Диппи» в Картинной галерее и Музее Герберта в британском городе Ковентри. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, 21-летний студент и 67-летняя учительница пытались пролезть через ограждение и распылить краску на экспонат. Однако сотрудники музея быстро отреагировали и пресекли их акцию.

Позднее их задержала полиция. Силовики изъяли у активистов два больших мешка с сухой краской.

Газета сообщает, что пожилой женщине в марте трижды предъявили обвинения в нарушении общественного порядка после того, как ее не менее пяти раз арестовывали за блокирование дорог.

Движение Just Stop Oil выступает против расширения британской нефтедобычи.

Just stop spoil: почему акции экоактивистов-вандалов захватывают Европу
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Ранее, 1 апреля, экоактивисты движения «Последнее поколение» (Ultima Generazione — итал.) совершили новую акцию в центре Рима. Молодые люди вылили в фонтан «Баркачча» («Лодочка») на площади Испании черную краску, окрасив воду в темный цвет.

29 марта австрийское издание Wiener Zeitung сообщило, что члены экодвижения Extinction Rebellion устроили акцию в Вене, окрасив шесть фонтанов города в зеленый цвет. Поток воды в некоторых сооружениях был остановлен по решению властей. Помимо раскраски фонтанов члены акции оставили граффити-послание «Зеленый газ — грязная ложь», намекая на неэкологичность использования газового топлива.

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