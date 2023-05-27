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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Ульяновской области

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Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
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В результате аварии с участием рейсового автобуса в Чердаклинском районе Ульяновской области пострадали семь человек. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. На место незамедлительно выехали три бригады скорой медицинской помощи Чердаклинской районной больницы», — написал он в Telegram-канале.

Семь человек были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Поручил минздраву координировать работу по оказанию всей необходимой помощи. Держу ситуацию на контроле», — добавил губернатор.

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Ранее, 25 мая, два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта во Владивостоке. Травмы получили по меньшей мере пять человек. Водитель маршрутного автобуса № 4 не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом № 8.

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