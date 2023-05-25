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Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке

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Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта во Владивостоке. Травмы получили по меньшей мере пять человек.

По данным Vostokmedia, авария произошла днем 25 мая на остановке «Луговой». Водитель маршрутного автобуса № 4 при движении в направлении «Спортивной» не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом № 8.

Травмы получили пассажиры 38, 40, 48, 71 и 75 лет, уточняет ИА PrimaMedia. Сами автобусы получили технические повреждения.

Установлено, что стаж управления транспортными средствами водителя первого автобуса составляет семь лет. С начала 2023 года его дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка.

24 мая в Ивановской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, следовавшим во встречном направлении. Три человека получили смертельные травмы.

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