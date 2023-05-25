Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке
Два автобуса столкнулись на остановке общественного транспорта во Владивостоке. Травмы получили по меньшей мере пять человек.
По данным Vostokmedia, авария произошла днем 25 мая на остановке «Луговой». Водитель маршрутного автобуса № 4 при движении в направлении «Спортивной» не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом № 8.
Травмы получили пассажиры 38, 40, 48, 71 и 75 лет, уточняет ИА PrimaMedia. Сами автобусы получили технические повреждения.
Установлено, что стаж управления транспортными средствами водителя первого автобуса составляет семь лет. С начала 2023 года его дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка.
24 мая в Ивановской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, следовавшим во встречном направлении. Три человека получили смертельные травмы.