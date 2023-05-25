Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области

Пассажирский автобус «Мерседес Спринтер» столкнулся со встречным большегрузом КАМАЗ на трассе Иваново-Владимир в районе Синей Осоки, в результате ДТП три человека погибли и четверо получили травмы. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба УМВД по Ивановской области.

«54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте ДТП. Погибли два пассажира — мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

Четверо пострадавших уже доставлены в областную клиническую больницу. Всего в салоне было семь пассажиров.

Пассажирский автобус «Мерседес» следовал из Кинешмы в Москву, грузовой автомобиль КАМАЗ ехал из столицы.

Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-криминалисты, сотрудники ДПС. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее в этот же день семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области. Водитель маршрутного такси съехал с дороги и насквозь протаранил рекламный щит, в результате аварии пострадали семь человек, среди которых один ребенок. Пять человек госпитализировано, двое отказались от стационара.