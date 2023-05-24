Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области маршрутный микроавтобус врезался в рекламный щит, семь человек пострадали. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ранее в этот день в поселке Приволжский. Водитель маршрутного такси съехал с дороги и насквозь протаранил рекламный щит, в результате аварии пострадали семь человек, среди которых один ребенок.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи — пять человек госпитализировано, двое отказались от стационара. В настоящее время на месте работают сотрудники областной службы спасения и сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Днем ранее в результате ДТП в Тыве погибли шесть человек, двое человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла возле села Баян-Кол Кызылского кожууна. В региональной прокуратуре проводится проверка по факту случившегося.