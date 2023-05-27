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СМИ назвали условие одобрения Грецией 11 пакета санкций против России

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Фото: Global Look Press/Michael Runkel
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Греция одобрит 11-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России, если Украина исключит из своего списка несколько греческих компаний. Об этом 26 мая сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Речь идет о списке частных компаний, которые на Украине называют «спонсорами спецоперации», в том числе, туда входят и греческие компании.

Издание предполагает, что Греция вместе с Венгрией хотят, чтобы некоторые из их компаний исключили из этого списка, прежде чем они согласятся на новый пакет санкций. Журналисты подчеркивают, что Венгрия и Греция используют пакет санкций в качестве политического рычага, чтобы вывести свои компании из списка Украины.

«В случае с украинским позорным списком греческие компании обвиняются как спонсоры международного конфликта, хотя они не нарушают ограничительные меры против России», — сообщает издание со ссылкой на дипломата, имя которого не называется.

Газета сообщает, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель уже пообещал устранить разногласия в украинском списке. При этом двое дипломатов отметили, что он должен работать над решением этой проблемы вместе с украинцами.

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22 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не приняли решение об 11-м пакете санкций в отношении России и новом транше военного финансирования Украине.

При этом ранее, 20 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС включит в новый пакет санкций более 90 компаний, обходивших ограничения.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.

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