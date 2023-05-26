Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии к востоку от Токио
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у японской префектуры Тиба к востоку от Токио. Об этом 26 мая сообщило главное метеорологическое агентство.
Подземные толчки зафиксировали в 19:03 по местному времени (13:03 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 50 км под водой.
Угроза цунами не объявлялась.
Толчки магнитудой 5 ощущались в префектуре Тиба и Ибараки.
5 мая землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории префектуры Исикава. Из-за стихии один человек погиб и 33 получили ранения. Частично или полностью разрушенными оказались около 540 жилых домов.
Еще около 250 домов подлежат сносу.