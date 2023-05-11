Землетрясение в префектуре Исикава в Японии привело к разрушению 540 домов

Около 540 жилых домов на морском побережье оказались частично или полностью разрушены в результате землетрясения магнитудой 6,5, произошедшем 5 мая на территории японской префектуры Исикава, сообщает 11 мая NHK.

Еще около 250 домов находятся в аварийном состоянии. Местные власти оценивают ущерб.

Министр по ликвидации последствий стихийных бедствий Японии вместе с мэром города посетили город Судзу в префектуре, сообщает телеканал. Как отмечается, правительство рассмотрит возможность принятия необходимых мер, учитывая, что регион уже более двух лет подвергается активной сейсмической активности, а в городе живут в основном пожилые люди.

Кроме того, сейсмологи предупредили о возможности мощных афтершоков.

Эпицентр землетрясения, произошедшего 5 мая в центральной части японского острова Хонсю на побережье Японского моря, находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Магнитуда составила 6,5. Очаг располагался на глубине около 10 км.

В канцелярии премьер-министра Япония Фумио Кисиды в связи с происшествием организовали работу центр по контролю за ситуацией и выработке мер по устранению его возможных последствий.

Кроме того, в тот день землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали к северо-востоку от побережья острова Хонсю.

Позже, 7 мая, стало известно, что в результате землетрясения в префектуре Исикава один человек погиб и 33 получили ранения. Журналисты также сообщали о многочисленных повреждениях зданий. Около 30% объектов размещения в городе Судзу не могут работать из-за последствий землетрясения.