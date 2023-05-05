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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Японии

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Фото: Kyodo
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Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в центральной части японского острова Хонсю на побережье Японского моря. Согласно данным метеорологического управления страны, подземные толчки ощутили жители ряда префектур на побережье, включая Ниигату, сообщает 5 мая агентство Kyodo.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Его очаг располагался на глубине около 10 км. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Специалисты предупредили, что угроза возникновения цунами отсутствует, однако могут произойти незначительные изменения уровня воды вдоль побережья.

В канцелярии премьер-министра Япония Фумио Кисиды в связи с происшествием начал работу центр по контролю за ситуацией и выработке мер по устранению его возможных последствий.

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Ранее, 28 марта, у побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Подземные толчки зафиксировали недалеко от побережья северного японского острова Хоккайдо. Очаг залегал на глубине 20 км под водой. Угроза цунами не объявлялась.

До этого, 1 марта, главный научный сотрудник лаборатории физики колебания пробных масс ИФЗ РАН, доктор физико-математических наук Алексей Любушин спрогнозировал, что в течение трех месяцев, с марта по май, у южных берегов Японии может случиться сильное землетрясение. Он основал свой прогноз на анализе сейсмических шумов на территории всей планеты и Японии, где колебания фиксируют более 70 сейсмостанций.

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